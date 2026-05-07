Bianconeri e giallorossi sono pronti a dar vita ad un interessante intreccio di mercato

Protagonisti di una rivalità storica, Juventus e Roma come l’anno scorso duelleranno punto a punto per qualificarsi alla prossima Champions League. Con i due pareggi contro Milan e Verona, i bianconeri hanno riaperto una corsa che sembrava ormai chiusa, riducendo a un solo punto il vantaggio sui giallorossi.

Almeno per le prossime tre settimane, i pensieri dei due club saranno focalizzati soprattutto sul calcio giocato, ma l’imminente inizio della sessione estiva (29 giugno) impone delle riflessioni anche sul calciomercato. Tra possibili scippi reciproci, potenziali scambi, rinnovi e obiettivi condivisi, sono molti i potenziali intrecci tra i capitolini e i torinesi.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, ad esempio, parlano di un possibile testa a testa tra le due squadre per Radu Dragusin. Secondo ‘sportsboom.com’, la Vecchia Signora e i giallorossi sono pronti a fare un’offerta per riportare in Italia il difensore romeno. Impegnato nella lotta per non retrocedere, il Tottenham avrebbe già dato il via libera alla partenza dell’ex Genoa e Juve anche in caso di salvezza, fissando un prezzo da 20 milioni di euro.