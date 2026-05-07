Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Calhanoglu, allarme rosso per l’Inter: Chivu in ansia per la finalissima | CM

Foto dell'autore

Il centrocampista turco preoccupa il tecnico nerazzurro per l’ultimo atto di Coppa Italia contro la Lazio

Non arrivano buone notizie per l’Inter neo-campione d’Italia e Chivu sul fronte Calhanoglu, in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì prossimo.

Inter, le condizioni di Calhanoglu
Finale a forte rischio per Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it

Il regista turco rimane ancora ai box e anche oggi ha lavorato a parte ad Appiano Gentile. L’ex Milan ha proseguito nel programma di recupero, dopo il nuovo infortunio al soleo del polpaccio accusato a fine aprile. ‘Calha’ ha saltato le ultime due sfide di campionato con Torino e Parma, con la finale dell’Olimpico a forte rischio come raccolto da Calciomercato.it.

Inter, Calhanoglu a forte rischio per la finale di Coppa Italia 

Le condizioni di Calhanoglu verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico nerazzurro, con il giocatore che intanto salterà sicuramente il primo atto del doppio match con la Lazio per l’anticipo di Serie A in programma nel weekend. La speranza di Chivu è recuperare l’alfiere turco almeno per la panchina per la finale di Coppa Italia, ma ad oggi un’eventuale disponibilità anche part-time appare complicata.

Calhanoglu in azione con l'Inter
Hakan Calhanoglu, faro dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto il tecnico rumeno ritroverà sabato pomeriggio Luis Henrique, che stamane è tornato ad allenarsi con il gruppo per l’intera seduta. Chivu opterà per un turnover massiccio per la gara di campionato, con due big come Bastoni e capitan Lautaro Martinez che potrebbero partire dal primo minuto per migliorare la condizione in vista della finalissima della prossima settimana. 

2335

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1