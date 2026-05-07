Calhanoglu, allarme rosso per l’Inter: Chivu in ansia per la finalissima | CM

Il centrocampista turco preoccupa il tecnico nerazzurro per l’ultimo atto di Coppa Italia contro la Lazio

Non arrivano buone notizie per l’Inter neo-campione d’Italia e Chivu sul fronte Calhanoglu, in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì prossimo.

Il regista turco rimane ancora ai box e anche oggi ha lavorato a parte ad Appiano Gentile. L’ex Milan ha proseguito nel programma di recupero, dopo il nuovo infortunio al soleo del polpaccio accusato a fine aprile. ‘Calha’ ha saltato le ultime due sfide di campionato con Torino e Parma, con la finale dell’Olimpico a forte rischio come raccolto da Calciomercato.it.

Inter, Calhanoglu a forte rischio per la finale di Coppa Italia

Le condizioni di Calhanoglu verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico nerazzurro, con il giocatore che intanto salterà sicuramente il primo atto del doppio match con la Lazio per l’anticipo di Serie A in programma nel weekend. La speranza di Chivu è recuperare l’alfiere turco almeno per la panchina per la finale di Coppa Italia, ma ad oggi un’eventuale disponibilità anche part-time appare complicata.

Intanto il tecnico rumeno ritroverà sabato pomeriggio Luis Henrique, che stamane è tornato ad allenarsi con il gruppo per l’intera seduta. Chivu opterà per un turnover massiccio per la gara di campionato, con due big come Bastoni e capitan Lautaro Martinez che potrebbero partire dal primo minuto per migliorare la condizione in vista della finalissima della prossima settimana.