Juve e Milan, agente Lewandowski in città: attesa decisione a breve

Il bomber polacco è sempre in scadenza di contratto a giugno

Fa gola, e molto, Robert Lewandowski. Va per i 38 anni, ma almeno un altro anno ad alti livelli può farlo, specialmente in Serie A. Dove ha due grandi pretendenti, Juve e Milan.

Bianconeri e rossoneri sono sempre a caccia di un centravanti di spessore internazionale, di uno che la butti dentro con frequenza. Siccome nessuna delle due naviga nell’oro, un occhio l’hanno posato sulle cosiddette occasioni a zero. E Lewandowski è una di queste, una delle migliori in assoluto.

Il suo potente agente, Pini Zahavi, risulta essere già stato a Torino. Per la precisione alla Continassa, per incontrarsi coi dirigenti della Juventus, mentre allo stato attuale non risultano summit con quella del Milan.

Il classe ’88 è sì a zero lato cartellino, ma allo stesso tempo pretende un ingaggio importante. Senza contare i bonus e le commissioni. Inoltre la sua preferenza, al di là della pista MLS vantaggiosissima quanto a stipendio, rimane il Barcellona, per il prosieguo dell’avventura coi catalani.

Nelle scorse ore il suo agente è stato proprio a Barcellona per un vertice con il club blaugrana. L’argomento numero uno è stato il rinnovo (chiuso) del tecnico Flick, altro assistito di Zahavi, ma è scontato che si sia parlato pure della questione Lewandowski.

Laporta e soci metterebbero sul piatto un rinnovo annuale con opzione e, naturalmente, ingaggio al ribasso. Già i prossimi giorni potrebbero essere decisivi in un senso o nell’altro, la Juve più del Milan resta in attesa.