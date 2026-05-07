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Bufera Milan, Furlani out: firma ufficiale per le dimissioni

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Ormai non c’è più posto nel ‘partito’ che vuole la testa dell’Ad rossonero

Giorgio Furlani è di nuovo nel mirino dei tifosi del Milan. Un caso più unico che raro: praticamente tutti i milanisti sono contro di lui, considerato il principale responsabile – assieme, evidentemente, a Gerry Cardinale – del ridimensionamento della squadra e dell’ennesima stagione senza grosse ambizioni oltre che risultati.

Gli ultimi negativi, per giunta, hanno anche messo in discussione la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo, rafforzando il (gigante, ormai non c’è più posto…) partito che vuole la testa di Furlani.

Grafica Furlani Milan
Bufera Milan, Furlani out: firma ufficiale per le dimissioni (Screen Sky) – Grafica di Calciomercato.it

A peggiorare la sua situazione, Scudetto Inter a parte ma non troppo, le parole al veleno di Confalonieri contro la proprietà – in sintesi, non ha interesse a vincere – Rafa Leao e lo stesso CEO, ritenuto pure il colpevole numero uno del licenziamento di Paolo Maldini.

Come si evince dai tweet in alto, precisando che sono solo alcuni dei tantissimi presenti sul social di Elon Musk, è tornato in hype l’hashtag #FurlaniOut. Inoltre, c’è chi ha fatto partire una petizione per chiedere le sue dimissioni.

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