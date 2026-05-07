Ormai non c’è più posto nel ‘partito’ che vuole la testa dell’Ad rossonero

Giorgio Furlani è di nuovo nel mirino dei tifosi del Milan. Un caso più unico che raro: praticamente tutti i milanisti sono contro di lui, considerato il principale responsabile – assieme, evidentemente, a Gerry Cardinale – del ridimensionamento della squadra e dell’ennesima stagione senza grosse ambizioni oltre che risultati.

Gli ultimi negativi, per giunta, hanno anche messo in discussione la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo, rafforzando il (gigante, ormai non c’è più posto…) partito che vuole la testa di Furlani.

A peggiorare la sua situazione, Scudetto Inter a parte ma non troppo, le parole al veleno di Confalonieri contro la proprietà – in sintesi, non ha interesse a vincere – Rafa Leao e lo stesso CEO, ritenuto pure il colpevole numero uno del licenziamento di Paolo Maldini.

#FurlaniOut Prima tendenza in Italia “Eh ma son quattro sfigatelli da social tossico peggiori di tutti” pic.twitter.com/eTeLr71fIb — Lord Jack (@_LordJack) May 6, 2026

O movimento #FurlaniOut nunca foi tão forte por parte da torcida do Milan: Nas redes sociais, o clube notavelmente reduziu o número de posts por causa da ‘invasão’ de comentários da torcida pedindo a saída do CEO. #FurlaniOut pic.twitter.com/aB2DSpXSup — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 6, 2026

anche se i giornali insabbieranno, spingere #FurlaniOut pic.twitter.com/ZRHDjuGTdm — vitt in banter era; (@vittxbug) May 6, 2026

Richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani da AD di AC Milan – Firma la petizione! https://t.co/vNASnEcSnm via @ChangeItalia, firmiamo tutti per il bene del Milan.#FurlaniOut — #SaveAcMilan (@Il_Marion3) May 6, 2026

Giorgio Furlani, tu resteras à jamais celui qui a viré Paolo Maldini de l’AC Milan (son club de toujours) et celui qui a détruit le Milan post-2022#FurlaniOut pic.twitter.com/diXpnTXboy — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) May 6, 2026

Come si evince dai tweet in alto, precisando che sono solo alcuni dei tantissimi presenti sul social di Elon Musk, è tornato in hype l’hashtag #FurlaniOut. Inoltre, c’è chi ha fatto partire una petizione per chiedere le sue dimissioni.