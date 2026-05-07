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Ballottaggio David-Vlahovic: Spalletti ha scelto il titolare per Lecce

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Cresce l’attesa per la sfida tra Lecce e Juventus in programma sabato sera: ecco le ultimissime di formazione. 

Mancano appena due giorni alla sfida tra Lecce e Juventus, in programma sabato sera alle ore 20,45 e valida per la 36esima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo i due pari di fila contro Milan ed Hellas Verona per non compromettere ulteriormente la rincorsa al quarto posto che significa qualificazione alla Champions League.

Juve-Verona, Spalletti in conferenza stampa
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Si va verso una clamorosa novità di formazione per il match che si disputerà tra poco più di 48 ore: Dusan Vlahovic – secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ – è pronto a tornare titolare al posto del deludente David e sarà affiancato da Yildiz e Conceicao in attacco.

Il centravanti serbo sembra ormai pienamente recuperato e proprio contro il Verona ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 grazie a una splendida punizione: Spalletti ha bisogno soprattutto dei suoi gol per conquistare il quarto posto.

 

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