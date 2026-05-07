Ballottaggio David-Vlahovic: Spalletti ha scelto il titolare per Lecce

Cresce l’attesa per la sfida tra Lecce e Juventus in programma sabato sera: ecco le ultimissime di formazione.

Mancano appena due giorni alla sfida tra Lecce e Juventus, in programma sabato sera alle ore 20,45 e valida per la 36esima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo i due pari di fila contro Milan ed Hellas Verona per non compromettere ulteriormente la rincorsa al quarto posto che significa qualificazione alla Champions League.

Si va verso una clamorosa novità di formazione per il match che si disputerà tra poco più di 48 ore: Dusan Vlahovic – secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’ – è pronto a tornare titolare al posto del deludente David e sarà affiancato da Yildiz e Conceicao in attacco.

Il centravanti serbo sembra ormai pienamente recuperato e proprio contro il Verona ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 grazie a una splendida punizione: Spalletti ha bisogno soprattutto dei suoi gol per conquistare il quarto posto.