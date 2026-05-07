Non solo Bernabei: la Roma e l’Europa osservano l’Internacional | CM

Non solo Germania, Francia e Turchia, gli scout giallorossi sono operativi anche in Brasile

Nonostante la Roma si trovi in un limbo dirigenziale, Frederic Massara continua a tessere la tela del calciomercato giallorosso, soprattutto per quanto riguarda le cessioni e i rinnovi di contratto, ma non solo. Gli scout romanisti, infatti, sono operativi in Europa e nel resto del mondo, come testimoniano i recenti blitz in Germania (per Culbreath, Nusa e Schlager), Turchia (per Oosterwolde) e Francia (per Methalie).

Un altro mercato molto seguito dalla Roma resta il Sudamerica e il Brasile in particolare, dove i giallorossi hanno pescato il jolly Wesley. Nelle scorse ore, Nicolò Schira e transferfeed hanno parlato di un interessamento giallorosso per Alexandro Bernabei dell’Internacional de Porto Alegre.

Terzino sinistro dotato di un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva, il 25enne argentino è munito di passaporto italiano e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ha una valutazione iniziale tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Autore di 6 gol e 2 assist in 20 presenze stagionali, l’esterno mancino ha già avuto un’esperienza in Europa, collezionando 28 presenze, 1 gol e 3 assist con la maglia del Celtic.

Benché non ci siano ancora conferme su interessamenti concreti dall’Europa, un altro calciatore da monitorare con attenzione in casa Inter è Victor Gabriel. Difensore centrale mancino, il 22enne ha più o meno la stessa valutazione del suo compagno di squadra.