Fiorentina, un Ibra per Paratici: costa solo un milione | ESCLUSIVO

Il club viola si appresta a una rivoluzione di mercato con il nuovo direttore sportivo: spunta il nome di Ibrahimoglu

Manca soltanto l’ufficialità, ma di fatto la Fiorentina ormai è salva. Una stagione iniziata con Pioli e ambizioni alte in Serie A e in Conference League e finita con Vanoli nelle parti basse della classifica dopo essere stati anche ultimi. Nel frattempo ci sono state novità anche a livello dirigenziale, con l’arrivo di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. Tra acquisti e cessioni, si annuncia una vera rivoluzione in casa viola.

Probabilmente si ripartirà da un altro allenatore e da tanti nuovi calciatori. A tal proposito, Calciomercato.it può rivelare che alla Fiorentina è stato proposto Melih Ibrahimoglu, centrocampista con doppio passaporto turco e austriaco classe 2000 che milita attualmente nel Konyaspor nella Super Lig, che ha contribuito a portare in finale di Coppa di Turchia.

Considerato tra i migliori nel suo ruolo per qualità tecniche, visione di gioco e continuità di rendimento, può rappresentare un vero affare per Paratici. A poco più di un anno dalla scadenza del contratto, infatti, il suo cartellino viene valutato circa un milione di euro. Ma c’è da fare i conti con la concorrenza dei club stranieri.