Conquistata la promozione in Serie A, il Venezia sta iniziando a lavorare sulla costruzione della nuova squadra in vista della prossima stagione, cercando di inserire giocatori che possano aiutare a mantenere la categoria.
Stando a quanto scritto da Milanlive.it, uno dei nomi caldi per i rossoneri è quello di Warren Bondo, mediano ora in prestito alla Cremonese che in estate farà ritorno al Milan per poi cercare una nuova sistemazione.
L’ex Monza, arrivato al Milan durante il mercato invernale del 2025, non ha vissuto una grande stagione in grigiorosso, fermato in più di un’occasione anche dagli infortuni. Per il mediano, con un contratto fino al 2029 con il Milan, potrebbero aprirsi le porte del Venezia, a caccia di calciatori che conoscano la Serie A e che possano dare una mano in vista della lotta salvezza del prossimo campionato.
L’idea sembra essere quella di chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui i lagunari dovessero riuscire a conquistare la permanenza nella massima serie durante il prossimo campionato.