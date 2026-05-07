Non solo Vicario, doppio ritorno in Serie A dal Tottenham: la ‘formula’

Entourage al lavoro già da qualche mese: i dettagli

Dalla Serie A al Tottenham, dal Tottenham alla Serie A. È il caso di Guglielmo Vicario, nel mirino dell’Inter per il post Sommer. C’è già un accordo tra lui e il club nerazzurro, ma l’affare è tutt’altro che chiuso visto che gli ‘Spurs’ vogliono 25 milioni e Martinez ha ancora qualche chance di diventare il nuovo portiere titolare della squadra di Chivu fresca di vittoria dello Scudetto.

Vicario non è comunque l’unico della ‘colonia’ di ex Serie A presente nel Tottenham che potrebbe tornare nel nostro campionato. L’altro nome ‘caldo’ è quello di Dragusin, a fine 2025 tornato dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per un anno.

L’entourage del difensore rumeno ex Juve, guarda caso lo stesso di Vicario, è già da qualche mese al lavoro per provare a riportarlo in Italia. Contatti con Milan, Inter e Roma, tre società potenzialmente interessate se non altro perché a caccia di rinforzi per il reparto arretrato.

Ventiquattro anni compiuti a febbraio e contratto col Tottenham fino al 2030, Dragusin sceglierà la migliore destinazione possibile per tornare a giocare con continuità dopo un lunghissimo periodo di stop forzato. Decisivo sarà comunque anche il parere di De Zerbi, ovviamente a stagione finita: ora club e tecnico sono focalizzati soltanto sulla lotta salvezza.

Milan, Inter e Roma, senza escludere l’inserimento di qualche altro club italiano, potrebbero tentare la strada del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto condizionato.