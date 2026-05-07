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Non solo Vicario, doppio ritorno in Serie A dal Tottenham: la ‘formula’

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Entourage al lavoro già da qualche mese: i dettagli

Dalla Serie A al Tottenham, dal Tottenham alla Serie A. È il caso di Guglielmo Vicario, nel mirino dell’Inter per il post Sommer. C’è già un accordo tra lui e il club nerazzurro, ma l’affare è tutt’altro che chiuso visto che gli ‘Spurs’ vogliono 25 milioni e Martinez ha ancora qualche chance di diventare il nuovo portiere titolare della squadra di Chivu fresca di vittoria dello Scudetto.

Copertina Vicario Dragusin
Non solo Vicario, anche Dragusin potrebbe tornare in Serie A (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Vicario non è comunque l’unico della ‘colonia’ di ex Serie A presente nel Tottenham che potrebbe tornare nel nostro campionato. L’altro nome ‘caldo’ è quello di Dragusin, a fine 2025 tornato dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per un anno.

L’entourage del difensore rumeno ex Juve, guarda caso lo stesso di Vicario, è già da qualche mese al lavoro per provare a riportarlo in Italia. Contatti con Milan, Inter e Roma, tre società potenzialmente interessate se non altro perché a caccia di rinforzi per il reparto arretrato.

Ventiquattro anni compiuti a febbraio e contratto col Tottenham fino al 2030, Dragusin sceglierà la migliore destinazione possibile per tornare a giocare con continuità dopo un lunghissimo periodo di stop forzato. Decisivo sarà comunque anche il parere di De Zerbi, ovviamente a stagione finita: ora club e tecnico sono focalizzati soltanto sulla lotta salvezza.

Milan, Inter e Roma, senza escludere l’inserimento di qualche altro club italiano, potrebbero tentare la strada del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto condizionato.

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