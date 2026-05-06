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Terremoto Juve: Bremer via senza Champions League

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Il futuro in casa bianconera è legato alla qualificazione alla prossima Champions: ecco cosa sta succedendo.

A tre giornate dalla fine del campionato, la Juventus è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma e tre sul Como. Il club bianconero, dunque, è artefice del suo destino e si qualificherà alla prossima Champions League con tre vittorie contro Lecce, Fiorentina e Torino. Proprio dal piazzamento finale dipendono le strategie future di calciomercato della Vecchia Signora.

Le pagelle di Juventus-Genoa
Bremer e David (Ansa) – Calciomercato.it

Uno dei casi più spinosi riguarda sicuramente Gleison Bremer, che ha recentemente ammesso di voler vincere qualche trofeo all’età di 29 anni. L’ex Torino, che nell’ultimo turno contro l’Hellas Verona si è reso protagonista di un clamoroso errore che ha permesso agli ospiti di passare in vantaggio, potrebbe dunque salutare la Juve al termine della stagione in corso per trasferirsi in un’altra big. Soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions.

Gli estimatori di certo non mancano e la sensazione è che a Torino possano decidere di privarsene la prossima estate in caso di offerta importante: come andrà a finire?

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