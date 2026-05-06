Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a Dembelé

Ousmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida del 30 maggio.

Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata gli uomini di Luis Enrique si sono assicurati il passaggio del turno con la rete del Pallone d’oro in carica che ha garantito l’accesso alla seconda finale nell’arco di un anno.

Possibilità di doppietta per i francesi che se la vedranno contro l’Arsenal, primo in classifica in Premier League che sogna la fantastica accoppiata per tornare a vincere qualcosa di importante dopo tanti anni di digiuno.

La partita dell’Allianz Arena ha regalato meno gol rispetto all’andata ma grande spettacolo con occasioni da entrambe le parti, ma difese più attende. La rete di Dembelé ha frenato gli entusiasmi dei padroni di casa che hanno poi fatto fatica a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Safonov. Il gol di Kane nel finale ha regalato il pareggio ai tedeschi che hanno evitato la sconfitta. Appuntamento a Budapest per la partita tra PSG e Arsenal per decidere chi sarà la regina d’Europa del 2026.