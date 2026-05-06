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Stiller-Juve, spunta la verità sull’affare: tutti i dettagli

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Novità importanti in casa bianconera in vista del prossimo anno: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

La Juve è al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato sul campo del Lecce, in programma sabato sera alle ore 20,45. I bianconeri devono immediatamente tornare al successo dopo il pari interno contro l’Hellas se non vogliono compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Juve-Verona, Spalletti in conferenza stampa
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Juve sempre molto attiva anche sul calciomercato e pronta a rinforzarsi soprattutto in mezzo al campo. Tra i profili accostati di recente alla Vecchia Signora c’è anche Angelo Stiller dello Stoccarda, ma ecco quanto ammesso dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Si è parlato tanto di Juventus per Stiller ma i bianconeri ad oggi hanno altre priorità, anzi mi dicono che la Juventus sia molto molto fredda sul calciatore tedesco. Ad oggi io lo escluderei per la Juventus, che ha altre priorità per il centrocampo“.

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