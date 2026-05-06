Muharemovic, tra Inter e Sassuolo un’intesa di massima | CM

A meno di sorprese il bosniaco sarà il primo rinforzo del reparto arretrato nerazzurro

Nelle scorse ore si è parlato di un inserimento della Juve, ma stando a quanto appreso da Calciomercato.it, Tarik Muharemovic è stato bloccato dall’Inter.

I nerazzurri hanno scelto il bosniaco, preferendolo per ora a Solet, come primo rinforzo di una difesa che perderà sicuramente Acerbi. Il classe ’88 è in scadenza il 30 giugno prossimo come de Vrij, per il quale c’è invece ancora qualche residua possibilità di rinnovo.

Al netto della possibile cessione di Bastoni, ma da Barcellona dovrebbe arrivare una proposta davvero importante per far vacillare l’Inter, a Chivu serviranno almeno due nuovi centrali. Il secondo potrebbe essere uno più esperto, anche straniero, qualora pure de Vrij venisse lasciato andare a zero.

Inter-Sassuolo, accordo sui 20 milioni per Muharemovic

Muharemovic ha già detto sì al club nerazzurro, c’è un accordo di massima con il suo entourage. Stando a quanto raccolto da CM.IT, al di là delle smentite di rito già arrivate sponda neroverde, un’intesa verbale (sui 20 milioni) c’è anche tra la stessa Inter e il Sassuolo.

Come sempre in questi casi, l’affare è da considerarsi chiuso solo al momento delle firme. Senz’altro è ben indirizzato, o meglio viaggia spedito verso la fumata bianca considerati gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze, nella fattispecie tra l’Ad Carnevali e il presidente interista Marotta.

50% alla Juventus

Come sottolinea giustamente Interlive.it, la Juventus vanta il 50% sulla rivendita senza, tuttavia, avere voce in capitolo sul futuro del classe 2003 nonché sulle decisioni del Sassuolo, che lo ha pagato 2 milioni l’estate scorsa. I bianconeri “possono fare la loro offerta, ma non indirizzarne le scelte”.