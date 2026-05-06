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Muharemovic, tra Inter e Sassuolo un’intesa di massima | CM

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A meno di sorprese il bosniaco sarà il primo rinforzo del reparto arretrato nerazzurro

Nelle scorse ore si è parlato di un inserimento della Juve, ma stando a quanto appreso da Calciomercato.it, Tarik Muharemovic è stato bloccato dall’Inter.

I nerazzurri hanno scelto il bosniaco, preferendolo per ora a Solet, come primo rinforzo di una difesa che perderà sicuramente Acerbi. Il classe ’88 è in scadenza il 30 giugno prossimo come de Vrij, per il quale c’è invece ancora qualche residua possibilità di rinnovo.

Grafica Muharemovic Inter
Muharemovic, tra Inter e Sassuolo un’intesa di massima (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Al netto della possibile cessione di Bastoni, ma da Barcellona dovrebbe arrivare una proposta davvero importante per far vacillare l’Inter, a Chivu serviranno almeno due nuovi centrali. Il secondo potrebbe essere uno più esperto, anche straniero, qualora pure de Vrij venisse lasciato andare a zero.

Inter-Sassuolo, accordo sui 20 milioni per Muharemovic

Muharemovic ha già detto sì al club nerazzurro, c’è un accordo di massima con il suo entourage. Stando a quanto raccolto da CM.IT, al di là delle smentite di rito già arrivate sponda neroverde, un’intesa verbale (sui 20 milioni) c’è anche tra la stessa Inter e il Sassuolo.

Come sempre in questi casi, l’affare è da considerarsi chiuso solo al momento delle firme. Senz’altro è ben indirizzato, o meglio viaggia spedito verso la fumata bianca considerati gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze, nella fattispecie tra l’Ad Carnevali e il presidente interista Marotta.

50% alla Juventus

Come sottolinea giustamente Interlive.it, la Juventus vanta il 50% sulla rivendita senza, tuttavia, avere voce in capitolo sul futuro del classe 2003 nonché sulle decisioni del Sassuolo, che lo ha pagato 2 milioni l’estate scorsa. I bianconeri “possono fare la loro offerta, ma non indirizzarne le scelte”.

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