Il difensore ivoriano è già da tempo sui taccuini del club bianconero

A duello punto a punto per un posto in Champions League, Juventus e Roma sono destinate ad incrociare i propri destini anche in sede di calciomercato. Ormai da giorni, Asromalive.it parla di un interessamento bianconero per Evan Ndicka e nelle ultime ore questa indiscrezione è stata confermata anche da gazzetta.it.

Secondo l’edizione online della rosea, infatti, il difensore ivoriano è uno dei profili più stimati alla Continassa per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche perché il suo ingaggio rientra nei parametri fissati dai bianconeri nelle ultime stagioni. Protagonista di un’ottima stagione in giallorosso anche dal punto di vista realizzativo, l’ex Eintracht Francoforte viene valutato 40 milioni di euro e piace anche a Barcellona, Inter e diversi club di Premier League.

Con o senza la partenza di Gleison Bremer, la Vecchia Signora ha bisogno di rinforzi di sicuro affidamento per migliorare la retroguardia e per battere la concorrenza potrebbero mettere sul tavolo delle trattative il cartellino di Teun Koopmeiners. Dopo la parentesi scintillante con la maglia dell’Atalanta, il centrocampista olandese potrebbe ritrovare il suo ex mentore Gian Piero Gasperini.

Le sue stagioni in bianconero sono state a dir poco deludenti e provare a rilanciarsi nella Capitale potrebbe attirarlo di più rispetto ad un’esperienza in Turchia. Attraverso operazioni separate, questo tipo di trattativa consentirebbe ai giallorossi di fare una plusvalenza importante (ma non totale visto che il 20% del ricavato andrà al giocatore) entro il 30 giugno ed eviterebbe ai bianconeri il rischio di fare minusvalenza con la cessione di Koopmeiners.