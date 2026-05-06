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Juventus, la richiesta di Spalletti alla squadra. Vlahovic scalza David?

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La Juve non può più sbagliare nella corsa Champions dopo il flop col Verona: possibile novità in attacco nella trasferta contro il Lecce

Concentrazione massima alla Continassa per la ripresa degli allenamenti dopo il deludente 1-1 casalingo contro il già retrocesso Verona.

Juventus, Vlahovic torna titolare
Ballottaggio Vlahovic-David (Ansa) – Calciomercato.it

Luciano Spalletti chiama a rapporto la sua Juve e tira le orecchie alla squadra per la mancata vittoria di domenica scorsa. I bianconeri non possono più sbagliare con la Roma alle calcagna e non sono più ammessi passi falsi per non mancare il fondamentale obiettivo Champions. 

A Lecce sabato sera servirà una prestazione all’altezza, con la ‘Vecchia Signora’ che ha ancora il destino nelle proprie mani in chiave quarto posto.

Juve, le condizioni di Yildiz e Thuram: le ultime dalla Continassa

La Juventus ha ripreso gli allenamenti questa mattina nel quartier generale della Continassa e le buone notizie per Spalletti arrivano da Yildiz e Thuram, acciaccati e non al meglio nelle ultime uscite. Sia il numero dieci che il centrocampista francese si sono allenati regolarmente con il resto della squadra, dando delle risposte positive al mister di Certaldo. 

Spalletti ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione, eccetto i lungodegenti Milik e Cabal che restano ai box. Nei prossimi allenamenti in vista della trasferta in Salento gli occhi saranno puntati anche su Dusan Vlahovic, tornato al gol con il Verona e sul quale Spalletti nutre tante speranze per decisivo finale di campionato. 

Il bomber serbo punta a una maglia da titolare contro il Lecce e a far suo il ballottaggio in attacco con David, quest’ultimo ancora deludente nell’ultima gara all’Allianz Stadium.

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