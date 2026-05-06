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Allegri fa fuori Jashari: come scenderà in campo il Milan

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Nuova rivoluzione in casa rossonera in vista del delicatissimo impegno di campionato contro l’Atalanta. 

Il Milan non può più sbagliare. I rossoneri, dopo il pari interno contro la Juve, cadono sul campo del Sassuolo nel match valido per la 35esima giornata di Serie A e adesso hanno appena tre punti di vantaggio sulla Roma (quinta) quando mancano 270′ al termine del campionato. La volata Champions è entrata nel vivo e il Milan deve invertire immediatamente la rotta.

Massimiliano Allegri
Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it

A cominciare dalla complicatissima gara contro l’Atalanta, in programma domenica sera alle ore 20,45. Allegri starebbe pensando di far fuori Ardon Jashari, reduce dalla deludente prestazione fornita sul campo del Sassuolo: l’allenatore del Milan starebbe pensando di rilanciare Ricci nel ruolo di play o di riproporre Fofana davanti alla difesa con Loftus-Cheek e Rabiot ai lati.

Da qui a domenica tante cose possono ancora cambiare, ma una cosa appare ormai certa: Jashari ha deluso fin qui le aspettative e il Milan si appresta a mettere in atto una nuova rivoluzione in mezzo al campo.

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