Juve, novità nell’ultimo allenamento: come stanno Thuram e Yildiz

Cresce l’attesa in vista del match tra il Lecce e il club bianconero: ecco le ultime che arrivano dalla Continassa.

Sabato 9 maggiore, alle ore 20:45, la Juventus farà visita al Lecce in una delle gare più attese ed importanti del 36esimo turno di Serie A. I bianconeri vengono da due pareggi di fila contro Milan ed Hellas Verona e devono assolutamente vincere se non vogliono correre il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Intanto, ci sono da registrare importantissime novità in casa bianconera proprio a pochi giorni dal match contro i salentini: secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Thuram e Yildiz avrebbero svolta l’intera sessione di allenamento mattutino insieme al resto della squadra e quindi saranno sicuramente titolari contro il Lecce.

Spalletti non può rinunciare a due pedine chiave come il centrocampista francese e il numero 10 turco e, dunque, schiererà la migliore formazione possibilità sabato in Via del Mare. A cominciare proprio da Khéphren Thuram e da Kenan Yildiz…