Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, novità nell’ultimo allenamento: come stanno Thuram e Yildiz

Foto dell'autore

Cresce l’attesa in vista del match tra il Lecce e il club bianconero: ecco le ultime che arrivano dalla Continassa. 

Sabato 9 maggiore, alle ore 20:45, la Juventus farà visita al Lecce in una delle gare più attese ed importanti del 36esimo turno di Serie A. I bianconeri vengono da due pareggi di fila contro Milan ed Hellas Verona e devono assolutamente vincere se non vogliono correre il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League.

Thuram, le ultime sul futuro alla Juve
Khephren Thuram (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, ci sono da registrare importantissime novità in casa bianconera proprio a pochi giorni dal match contro i salentini: secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, Thuram e Yildiz avrebbero svolta l’intera sessione di allenamento mattutino insieme al resto della squadra e quindi saranno sicuramente titolari contro il Lecce.

Spalletti non può rinunciare a due pedine chiave come il centrocampista francese e il numero 10 turco e, dunque, schiererà la migliore formazione possibilità sabato in Via del Mare. A cominciare proprio da Khéphren Thuram e da Kenan Yildiz…

2123

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1