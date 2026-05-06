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Italia al Mondiale, Zampolli non molla: “Ecco da cosa dipende”

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L’inviato speciale di Trump continua a spingere per il ripescaggio della Nazionale azzurra

“Avrebbe i requisiti giusti”. Paolo Zampolli continua a spingere per il ripescaggio dell’Italia e, quindi, la sua partecipazione al Mondiale di scena il prossimo giugno-luglio in USA e Canada.

“Con l’appoggio di Trump – ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’ l’inviato speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e lo sport – ho contattato Infantino poiché il regolamento FIFA è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare”.

Grafica Zampolli Italia Figc
Italia al Mondiale, Zampolli non molla: “Ecco da cosa dipende” – Grafica di Calciomercato.it

Con la Nazionale che potrebbe non presentarsi, Zampolli fa ovviamente riferimento all’Iran, tuttora in guerra proprio con gli States oltre che con Israele: “Qualora non partecipasse al Mondiale, ecco che l’Italia avrebbe i requisiti giusti per venir rispescata: lo ha vinto 4 volte ed è la più alta delle escluse nel ranking“.

Zampolli, in sostanza, mantiene aperto uno spiraglio per gli azzurri: “Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi. Adesso dicono verranno, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta…“. Le origini italiane di Infantino, secondo Zampoli, potrebbero giocare in favore del rispescaggio della Nazionale italiana per il momento affidata al CT dell’Under 21 Silvio Baldini.

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