Koleosho in Serie A, il Bologna pensa alla stella della nazionale under 21

Acquistato dal Paris FC durante lo scorso mercato invernale in prestito con diritto di riscatto, Luca Koleosho potrebbe finire in Serie A in vista della prossima stagione.

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna si starebbe guardando attorno per cercare i rinforzi necessari al miglioramento della propria rosa in vista della prossima stagione e, tra i vari nomi sulla lista di Sartori e Di Vaio ci sarebbe proprio quello di Luca Koleosho.

L’attaccante esterno sta facendo bene con il Paris FC, pronto a riscattare il suo cartellino dal Burnley non appena terminerà il campionato in corso. L’eventuale chiamata del Bologna, però, potrebbe convincere la stella della nazionale under 21 a tentare la sua prima avventura nel campionato italiano.

Il valore del cartellino della punta si aggira attorno ai 10 milioni di euro con il classe 2004 che dovrebbe fare il suo esordio in nazionale maggiore nel momento in occasione delle prossime amichevoli di giugno, con Silvio Baldini CT ad interim e pronto a dare spazio ai giovani.