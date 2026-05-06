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Ufficiale: Colombo saluta il Milan, i rossoneri chiudono la prima cessione

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Lorenzo Colombo saluta il Milan a titolo definitivo con il centravanti del Genoa che sarà acquistato dalla società rossoblu avendo raggiunto la salvezza matematica grazie al ko della Cremonese contro la Lazio.

Lorenzo Colombo
Milan, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Colombo (Ansa Foto) – calciomercato.it

La permanenza in Serie A del Grifone era l’ultima condizione per la chiusura positiva dell’affare con la punta classe 2002 che, dopo essere cresciuto con la maglia del Milan ed aver lasciato il proprio cartellino sotto il controllo del club meneghino, è pronto a legarsi alla società ligure.

Con l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina Lorenzo Colombo ha ricoperto il ruolo da titolare fisso del Genoa che ha cambiato marcia anche grazie ai suoi gol ed al lavoro per la squadra. Avendo già raggiunto il numero minimo di presenze e gol all’interno di questa stagione, per la permanenza di Colombo al Genoa mancava solamente la matematica salvezza.

Oltre all’acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Colombo per una somma attorno ai 10 milioni di euro, la vittoria del Genoa ha fatto scattare il rinnovo automatico di Daniele De Rossi per altre due stagioni con i rossoblu anche se, alla fine del campionato, ci sarà un incontro tra l’allenatore e la società per capire il futuro.

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