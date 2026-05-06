L’esterno brasiliano ha stregato mezza Europa, il club giallorosso alza il muro

Cinque gol, due assist e una lunga serie di ottime prestazioni hanno reso la prima stagione italiana di Wesley a dir poco sorprendente. Pagato 25 milioni di euro più 5 di bonus, l’esterno brasiliano ha convinto anche i più scettici, giustificando la spesa fatta dalla Roma e contraddicendo chi, come la Juventus, ha ritenuto eccessive quelle cifre decidendo di mollare la presa.

Punto fermo del Brasile di Carlo Ancelotti, l’ex giocatore del Flamengo vale già più del doppio rispetto alla scorsa estate e il club giallorosso, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è intenzionato ad erigere un muro, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili e fuori mercato.

Arsenal, Barcellona, Manchester City, Newcastle, Real Madrid e Tottenham sono solo alcuni dei club che hanno preso appunti sul numero 43 giallorosso nel corso della stagione. Ad oggi, nessuno si è fatto avanti con offerte ufficiali anche perché, soprattutto in Inghilterra, l’ago della bilancia può essere Tino Livramento, in uscita dai Magpies e obiettivo di mercato di Gunners, City e Spurs.