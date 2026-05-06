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Dal rimpianto Juve all’interesse delle big: la Roma si gode Wesley | CM

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L’esterno brasiliano ha stregato mezza Europa, il club giallorosso alza il muro

Cinque gol, due assist e una lunga serie di ottime prestazioni hanno reso la prima stagione italiana di Wesley a dir poco sorprendente. Pagato 25 milioni di euro più 5 di bonus, l’esterno brasiliano ha convinto anche i più scettici, giustificando la spesa fatta dalla Roma e contraddicendo chi, come la Juventus, ha ritenuto eccessive quelle cifre decidendo di mollare la presa.

Wesley in azione durante Bologna-Roma
Dal rimpianto Juve all’interesse delle big: la Roma si gode Wesley | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Punto fermo del Brasile di Carlo Ancelotti, l’ex giocatore del Flamengo vale già più del doppio rispetto alla scorsa estate e il club giallorosso, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è intenzionato ad erigere un muro, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili e fuori mercato.

Arsenal, Barcellona, Manchester City, Newcastle, Real Madrid e Tottenham sono solo alcuni dei club che hanno preso appunti sul numero 43 giallorosso nel corso della stagione. Ad oggi, nessuno si è fatto avanti con offerte ufficiali anche perché, soprattutto in Inghilterra, l’ago della bilancia può essere Tino Livramento, in uscita dai Magpies e obiettivo di mercato di Gunners, City e Spurs.

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