A forte rischio il riscatto di Terracciano, il jolly difensivo può tornare al Milan

La giornata numero 35 di Serie A ha dato numerosi verdetti e molte indicazioni riguardanti la classifica finale del campionato italiano indirizzando anche diverse mosse di mercato.

La sconfitta casalinga della Cremonese contro la Lazio ha dato indicazioni decise per quello che riguarda la lotta salvezza con gli uomini di Giampaolo che si trovano a quattro punti di distanza dal Lecce quartultimo e vedono lo spettro della retrocessione avvicinarsi sempre di più.

Una situazione difficilmente immaginabile dopo il girone di andata che aveva visto la Cremonese come una delle sorprese positive del campionato. Una serie di risultati negativi ha portato Baschirotto e compagni a scendere sempre più in classifica, vedendo ora molto complicata la possibilità di raggiungere la permanenza in Serie A.

L’eventuale retrocessione cambierebbe di molto anche le strategie relative al mercato con la Cremonese che non riscatterebbe il cartellino di Filippo Terracciano, difensore jolly dei grigiorossi che sarebbe stato acquistato a titolo definitivo solamente in caso di permanenza in Serie A.

Per il Milan salterebbero così circa 4 milioni di euro in entrata con il classe 2003 che farebbe ritorno in rossonero. Starà poi ad Allegri decidere cosa fare con l’ex Verona che potrebbe tornare utile anche per una questione di liste e dare una mano in vari reparti del campo.