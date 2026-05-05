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PAGELLE E TABELLINO Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka regala la finale ad Arteta

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Voti, top e flop della sfida dell’Emirates Stadium, ritorno delle semifinali di Champions League

L’Arsenal  è la prima squadra a raggiungere la finale di Champions League. Dopo l’1-1 della gara di andata gli uomini di Arteta si aggiudicano la sfida di ritorno per 1-0 grazie ad un gol di Saka nel finale della prima frazione, e agguantano  il pass per l’atto finale della manifestazione. Ora attenderanno una tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

Saka
PAGELLE E TABELLINO Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Saka regala la finale ad Arteta – calciomercato.it – Ansa Foto

Inizio soft, con poche occasioni e grande tatticismo. L’Arsenal prova a tenere il pallino del gioco, l’Atletico Madrid si difende con ordine e prova ad aggredire i portatori di palla avversari. Dopo un primo tentativo dalla distanza di Calafiori, arriva la risposta dell’Atletico Madrid: Raya è bravissimo a respingere un tiro cross di Julen Alvarez; sul pallone si avventa Giuliano Simeone che calcia a colpo sicuro, trovando il salvataggio di Rice. I ritmi si alzano: Gabriel sfiora il palo dal limite dell’area, mentre Lookman tenta di mettersi in evidenza con un paio di sgroppate degne di nota. Il canovaccio della gara non cambia: i padroni di casa tengono in mano il pallino del gioco, mentre gli spagnoli ripartono con aggressività. Quando la fine  del primo tempo sembra prossima, arriva il gol dell’Arsenal: Saka si avventa su una corta respinta di Oblak sul tiro ravvicinato di Trossard e insacca a porta vuota.

La ripresa inizia senza cambi e con una grande chance per l’Atletico: Giuliano Simeone si avventa su un retropassaggio e si presenta a tu per tu con Raya: davanti al portiere subisce il ritorno di Gabriel che lo strattona. L’arbitro, tra le proteste di entrambi i Simeone (Giuliano in campo e Diego in panchina), lascia proseguire. I Colchoneros spingono e sfiorano il pareggio con Griezmann (tiro respinto). Il Cholo inserisce Sorlot, Cardoso e Molina, Arteta risponde con Hincapie, Odegaard e Madueke. L’Atletico attacca e si scopre: Gyokeres, da due passi, fallisce il colpo del ko. L’Atletico spinge, l’Arsenal riparte: nella ripresa le emozioni latitano: l’ultima chance è sui piedi di Sorlot, che cicca clamorosamente il pallone da sottomisura.

Top e Flop Arsenal-Atletico Madrid

Arsenal

Top

Saka: Nei primi quarantacinque minuti tenta di creare pericoli alla difesa spagnola, ma non riesce a trovare spazi. Allo scadere del primo tempo si avventa sulla respinta di Oblak, dopo il tentativo di Trossard, e sblocca il risultato. Terzo centro inq uesta Champions League. Il più importante.

Flop

Calafiori: Non commette errori gravi, ma nell’uno contro uno non riesce a regalare sicurezza. Più pericoloso quando si sgancia in fase offensiva. Nel recupero rischia il rosso (e la squalifica per la finale) in panchina, stuzzicando avversari e arbitro.

LE PAGELLE DELL’ARSENAL

Raya 6,5; White 6,5, Saliba 6,5, Gabriel 6,5,  Calafiori 5,5 (58′ Hincapie 6,5); Rice 6,5, Lewis-Skelly 6,5 (74′ Zubimendi); Saka 7 (58′ Madueke 6), Eze 5,5 (58′ Odegaard 6), Trossard 6,5 (83′ Martinelli); Gyokeres 5,5.

Atletico Madrid

Top

Griezmann: Nel primo tempo prova un paio di spunti. Ad inizio ripresa crea due pericoli alla difesa dell’Arsenal: si vede respingere una pericolosa conclusione dal limite poi protesta per un fallo (netto di Calafiori) in area. L’arbitro aveva però fermato il gico pochi istanti prima. Esce nel suo momento migliore.

Flop

Sorlot: Simeone lo inserisce nel momento di maggiore spinta dei suoi e spera in un impatto devastante. Sparisce dai radar quasi subito e nel finale spreca la più nitida palla gol della ripresa, ciccando il pallone da pochi passi.

LE PAGELLE DELL’ATLETICO MADRID

Oblak 6; Pubill 6, Le Normand 5,5 (58′ Sorloth 5), Hancko 5,5, Ruggeri 6; G. Simeone 6,5 (58′ Cardoso 5,5), Koke 6, Llorente 6, Lookman 5,5 (58′ Molina 5,5); Griezmann 6,5 (67′ Baena 5,5), Alvarez 5,5 (67′ Almada 5,4).

Arsenal-Atletico Madrid, il tabellino

Marcatori: 45′ Saka (Ar)

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori (58′ Hincapie); Rice, Lewis-Skelly (74′ Zubimendi); Saka (58′ Madueke), Eze (58′ Odegaard), Trossard (83′ Martinelli); Gyokeres.

A disposizione: Kepa, Steford; Mosquera, Gabriel Jesus, Norgaard, Havertz, Downman.

All. Arteta.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand (58′ Sorloth), Hancko, Ruggeri; G. Simeone (58′ Cardoso), Koke, Llorente, Lookman (58′ Molina); Griezmann (67′ Baena), Alvarez (67′ Almada).

A disposizione: Musso; Gimenez, Mendoza, Lenglet, Vargas, Bonar, Julio Diaz.

All. D. Simeone.

Arbitr: Siebert (Ger)

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