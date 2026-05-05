Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

De Rossi, c’è la firma immediata: dove allenerà l’anno prossimo

Foto dell'autore

Novità importantissime per quel che riguarda il futuro dell’ex tecnico della Roma: ecco cosa sta succedendo. 

Con la sconfitta interna della Cremonese contro la Lazio nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, il Genoa è ufficialmente salvo. La squadra rossoblu, attualmente quattordicesima in classifica a quota 40 punti, non può più essere ripresa dai grigiorossi e dunque giocherà in Serie A anche nella prossima stagione.

Daniele De Rossi (Ansafoto) – calciomercato.it

Questo significa che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – si attiverà il rinnovo automatico per Daniele De Rossi, che al termine della stagione si confronterà con la dirigenza per iniziare a pianificare il futuro.

De Rossi ha fatto un buonissimo lavoro in Liguria e, nonostante un suo accostamento alla panchina della Nazionale italiana per il dopo Gattuso, allenerà quasi sicuramente il Genoa anche l’anno prossimo: una splendida notizia per il Grifone che intanto è al lavoro anche per blindare Nicola Leali, Caleb Ekuban e Junior Messias.

2110

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1