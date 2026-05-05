De Rossi, c’è la firma immediata: dove allenerà l’anno prossimo

Novità importantissime per quel che riguarda il futuro dell’ex tecnico della Roma: ecco cosa sta succedendo.

Con la sconfitta interna della Cremonese contro la Lazio nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, il Genoa è ufficialmente salvo. La squadra rossoblu, attualmente quattordicesima in classifica a quota 40 punti, non può più essere ripresa dai grigiorossi e dunque giocherà in Serie A anche nella prossima stagione.

Questo significa che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – si attiverà il rinnovo automatico per Daniele De Rossi, che al termine della stagione si confronterà con la dirigenza per iniziare a pianificare il futuro.

De Rossi ha fatto un buonissimo lavoro in Liguria e, nonostante un suo accostamento alla panchina della Nazionale italiana per il dopo Gattuso, allenerà quasi sicuramente il Genoa anche l’anno prossimo: una splendida notizia per il Grifone che intanto è al lavoro anche per blindare Nicola Leali, Caleb Ekuban e Junior Messias.