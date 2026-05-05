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Bocciato da Spalletti e addio alla Juve: plusvalenza da 20 milioni | CM

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Il giocatore bianconero non ha convinto l’ex Ct della Nazionale: pronto l’addio nel mercato estivo 

La Champions torna in bilico per la Juventus ed è lo stesso Luciano Spalletti a lanciare l’allarme in casa bianconera.

Juventus, addio Miretti in estate
La Juve pronta a cedere Miretti (Ansa) – Calciomercato.it

Locatelli e compagni non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro il già retrocesso Verona, permettendo alla Roma di riavvicinarsi minacciosamente al quarto posto. Il tecnico ha tirato le orecchie alla squadra dopo il fischio finale, con il redivivo Vlahovic a salvare la Juve dalla sconfitta.

Il serbo e Zhegrova hanno scosso la ‘Vecchia Signora’ nel secondo tempo, mentre gli altri cambi di Spalletti non hanno lasciato il segno sul match.

Calciomercato Juventus, Miretti non convince: dal prezzo alla corte dalla Serie A

Specialmente l’ingresso in campo di Fabio Miretti non ha sortito l’esito sperato, con il canterano bianconero piazzato tra le linee sulla trequarti. 

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

L’ex Genoa è entrato al posto del deludente David, senza però incidere e dare alla squadra quell’imprevedibilità che Spalletti cercava. “Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto, nella palude della trequarti”, ha ammesso il mister di Certaldo nel post-gara dell’Allianz Stadium. Miretti non ha convinto l’allenatore e nel mercato estivo il club ascolterà le offerte per il 22enne centrocampista come raccolto da Calciomercato.it.

Il giocatore (sotto contratto fino al 2028) viene valutato circa 20 milioni di euro e assicurerebbe alla Juventus una plusvalenza totale, altrimenti potrebbe fungere da contropartita per qualche colpo in entrata come nel caso di Castro. Su Miretti – vicino al Napoli la scorsa estate – oltre al Bologna ci sono anche le attenzioni di Lazio e Fiorentina.  

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