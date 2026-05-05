Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Modric via senza Champions League, tifosi del Milan in ansia

Foto dell'autore

Quella che si è chiusa lunedì sera è stata una giornata di campionato da dimenticare per i tifosi del Milan che hanno visto la propria squadra perdere in casa del Sassuolo, venire avvicinata dalla Roma nella lotta per un posto in Champions League e l’Inter festeggiare la vittoria dello scudetto.

Luka Modric
Modric pronto a dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il ko arrivato in terra emiliana ha messo in forte dubbio l’accesso da parte del Milan alla prossima Champions League, un fattore che potrebbe avere delle ripercussioni anche su quello che sarà il mercato rossonero.

Senza ingresso alla massima manifestazione continentale, il Milan sarà costretto a salutare più di qualche big e, tra questi, sicuramente Luka Modric. Arrivato la scorsa estate e capace di prendere la squadra per mano soprattutto nella prima parte di stagione, il croato sta riflettendo sul suo futuro, arrivato ad un passo dal compiere 41 anni.

L’ex Real Madrid è molto soddisfatto dal punto di vista personale del suo primo anno con la maglia del Milan e sarebbe intenzionato a proseguire qualora ci fosse la possibilità di disputare la Champions League con la squadra rossonera. In caso contrario per il classe 1985 potrebbe arrivare la decisione di smettere con il calcio giocato non appena termineranno i mondiali.

2107

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1