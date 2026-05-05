Modric via senza Champions League, tifosi del Milan in ansia

Quella che si è chiusa lunedì sera è stata una giornata di campionato da dimenticare per i tifosi del Milan che hanno visto la propria squadra perdere in casa del Sassuolo, venire avvicinata dalla Roma nella lotta per un posto in Champions League e l’Inter festeggiare la vittoria dello scudetto.

Il ko arrivato in terra emiliana ha messo in forte dubbio l’accesso da parte del Milan alla prossima Champions League, un fattore che potrebbe avere delle ripercussioni anche su quello che sarà il mercato rossonero.

Senza ingresso alla massima manifestazione continentale, il Milan sarà costretto a salutare più di qualche big e, tra questi, sicuramente Luka Modric. Arrivato la scorsa estate e capace di prendere la squadra per mano soprattutto nella prima parte di stagione, il croato sta riflettendo sul suo futuro, arrivato ad un passo dal compiere 41 anni.

L’ex Real Madrid è molto soddisfatto dal punto di vista personale del suo primo anno con la maglia del Milan e sarebbe intenzionato a proseguire qualora ci fosse la possibilità di disputare la Champions League con la squadra rossonera. In caso contrario per il classe 1985 potrebbe arrivare la decisione di smettere con il calcio giocato non appena termineranno i mondiali.