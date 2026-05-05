Triplo obiettivo: Juventus spettatrice (interessata) di Sassuolo-Milan | CM

Gli osservatori della Juve presenti al ‘Mapei Stadium’ in chiave mercato: tre giocatori sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero

L’accesso alla prossima Champions League sarà fondamentale per la Juventus per programmare con maggiore serenità il prossimo mercato, con la squadra di Spalletti che nonostante la clamorosa frenata contro il Verona ha sempre il destino nelle proprie mani per il finale di campionato.

Intanto la dirigenza della Continassa si è mossa con largo anticipo per andare incontro alle richieste dell’ex Ct della Nazionale, con l’obiettivo di rinforzare adeguatamente la rosa bianconera e ritornare a lottare per lo scudetto. Gente esperta e profili di prospettiva già pronti per il presente: un mix che andrà a completare lo scacchiere di Spalletti e dove si prevedono diversi movimenti nella finestra estiva.

Non solo Muharemovic: Koné e Lipani nei radar della Juve

La Juve lavora per alzare il livello in ogni reparto e in estate si preannuncia un corposo restyling in ogni ruolo. Compreso il centrocampo, dove sotto la lente d’ingrandimento della ‘Vecchia Signora’ c’è anche Ismael Koné del Sassuolo.

Il canadese di origini ivoriane è una delle rivelazioni nella squadra neroverde e gli emissari del club bianconero lo hanno seguito durante il match vinto contro il Milan come appreso da Calciomercato.it. Altra ottima prestazione per il centrocampista classe 2002, al pari di Muharemovic che non è (almeno in questo momento) un obiettivo caldissimo in difesa per un eventuale ritorno sotto la Mole.

Sul bosniaco in prima fila c’è l’Inter campione d’Italia, che inoltre guarda allo stesso Koné per la mediana. Per il canadese (valutato circa 30 milioni dal Dg Carnevali) c’è tanta concorrenza, visto che piace anche al Milan e in Premier League. La Juventus non guarda però solo a Koné in casa Sassuolo: radar puntati pure sul baby Lipani, capitano dell’Under 21 azzurra ed entrato nella ripresa nella sfida col Milan.