David fischiato e fuori dalla Juve: Spalletti ha scelto il suo centravanti

L’attaccante canadese continua a non convincere con la maglia bianconera: il tecnico spinge per il rinnovo di Vlahovic

Dusan Vlahovic non basta alla Juventus per completare la rimonta contro il Verona e allungare nella corsa per un posto in Champions League. La ‘Vecchia Signora’ lascia due punti pesanti contro gli scaligeri già retrocessi, non andando oltre l’1-1 nella sfida dell’Allianz Stadium.

Vlahovic solo in parte ha risolto i guai di Luciano Spalletti, che nella ripresa ha buttato nella mischia il centravanti serbo dopo il clamoroso vantaggio degli scaligeri ad opera di Bowie. Il numero nove, alle prese con una stagione travagliatissima per via degli infortuni, ha ritrovato il gol dopo oltre sue mesi e infiammato i tifosi dello ‘Stadium’.

Il sigillo su punizione però non è bastato alla Juve, fermata dal Verona e da Montipò negli assalti finali all’arma bianca alla ricerca della rete del sorpasso.

Juventus, Vlahovic è l’unica nota lieta: Spalletti in pressing sul rinnovo

L’unica nota lieta del pomeriggio dell’Allianz Stadium è appunto Vlahovic, che sarà una risorsa preziosissima per Spalletti nel delicato sprint per un posto in Champions.

L’accesso tra le prime quattro è fondamentale per la Juventus anche in chiave mercato, con il tecnico di Certaldo che spinge per l’arrivo di Bernardo Silva per riempirei il ‘buco’ sulla trequarti. A Spalletti servirebbe anche un centravanti, considerando la deludente stagione di Jonathan David al centro dell’attacco bianconero. Il canadese ha deluso anche col Verona ed è stato fischiato all’uscita dal campo dal pubblico di casa.

L’ex Lilla è in bilico e non è propriamente il goleador ideale per Spalletti, che invece terrebbe volentieri con sé Vlahovic anche nella prossima stagione. Il tecnico si è più volte esposto, anche pubblicamente, sulla permanenza sotto la Mole del serbo e insiste per il rinnovo. A fine campionato ci sarà il decisivo incontro sul futuro del numero nove, che intanto ha una missione: spingere la Juve verso l’obiettivo Champions.