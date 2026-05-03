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PAGELLE e TABELLINO Juventus-Verona 1-1: harakiri Spalletti, Vlahovic non basta

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Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la 35° giornata del campionato di Serie A. Il bomber serbo torna al gol, ma la Juve non va oltre il pareggio contro gli scaligeri 

Clamorosa occasione mancata per la Juventus, che manca i tre punti di fronte al Verona già retrocesso nel match di campionato all’Allianz Stadium.

Juventus, Yildiz in azione col Verona
Kenan Yildiz, numero 10 bianconero (Ansa) – Calciomercato.it

La squadra di Spalletti spreca e va sotto nel primo tempo dopo la zampata di Bowie, che approfitta dell’erroraccio di Bremer. Vlahovic entra nella ripresa e rianima la Juve, frenata però dalle parate di Montipò. Malissimo David in attacco, Conceicao brilla ma non trova il gol. Yildiz (tornato titolare) non si accende: Spalletti lascia per strada due punti pesanti nella corsa Champions.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Verona: disastro Bremer, Bowie freddissimo

JUVENTUS

TOP: Vlajovic 7 – La mossa della disperazione di Spalletti dopo l’intervallo, con il centravanti serbo che scuote la Juve tornando al gol dopo oltre sei mesi. Beffa su punizione Montipò e carica anche il pubblico, ma alla fine non basta per consegnare i tre punti a Spalletti.

FLOP: Bremer 4 – Vicino alla rete del vantaggio, con lo stacco di testa del brasiliano che si stampa sulla traversa. Sciagurato invece qualche minuto più tardi, quando sbaglia l’appoggio per Kalulu che genera l’1-0 di Bowie. Lettura incomprensibile per un difensore del suo spessore e disattenzione che può costare cara alla Juventus.

  • Di Gregorio 5,5
  • Kalulu 6
  • Bremer 4
  • Kelly 5,5 (80′ Koopmeiners 5,5)
  • McKennie 5 
  • Locatelli 5,5
  • Thuram 5 (46′ Vlahovic 7)
  • Cambiaso 6 (75′ Boga 5,5)
  • Conceicao 6,5 (80′ Zhegrova 6,5)
  • Yildiz 5
  • David 4,5 (69′ Miretti 5)
  • All. Spalletti 4,5

VERONA

TOP: Bowie 7,5 – Dà filo da torcere ai centrali della Juventus ed è freddissimo alla prima palla utile in area bianconera. Sfrutta al meglio la dormita della difesa bianconera, trovando l’angolo sul quale Di Gregorio non può arrivare. Nella ripresa partita di puro sacrificio. Il migliore nel Verona con Montipò (che riscatta l’incertezza su Vlahovic) ed Edmundsson. 

FLOP: Frese 5 – Va subito in affanno quando Conceicao lo punta, è l’anello debole della retroguardia scaligera. Le cose non cambiano nella ripresa e deve ringraziare Montipò sul doppio miracolo sul portoghese del compagno di squadra.

  • Montipò 7
  • Nelsson 6,5
  • Edmundsson 7
  • Frese 5
  • Belghali 6
  • Gagliardini 6
  • Akpa Akpro 6
  • Bernede 6 (80′ Harroui 5,5)
  • Bradaric 6,5 (71′ Slotsager 6)
  • Suslov 6 (71′ Lovric 6)
  • Bowie 7,5
  • All. Sammarco 7

ARBITRO: Ayroldi 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Verona: frenata Champions per Spalletti

La Juve si fa del male e non va oltre il pareggio all’Allianz Stadium contro il Verona, penultimo in classifica e già matematicamente retrocesso in Serie B. Harakiri per la ‘Vecchia Signora’ e Spalletti, che mancano l’allungo sul Como e l’aggancio al Milan in attesa della Roma nella lotta per un posto in Champions League.

L’unica nota positiva per il tecnico bianconero è il ritorno al gol (dopo oltre sei mesi) di Dusan Vlahovic, che può essere l’uomo in più per la Juventus nel rush finale di campionato.

Le pagelle di Juve-Verona
Conceicao in azione (Ansa) – Calciomercato.it

JUVENTUS-VERONA 1-1
34′ Bowie (V); 62′ Vlahovic (J)

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (80′ Koopmeiners); McKennie, Locatelli, Thuram (46′ Vlahovic), Cambiaso (75′ Boga); Conceicao (80′ Zhegrova), Yildiz; David (69′ Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti

Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede (80′ Harroui), Bradaric (Slotsager); Suslov (71′ Lovric), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Fallou, Vermesan. Allenatore: Sammarco

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)
VAR: Di Bello
Ammoniti: Gagliardini (V), Frese (V), Locatelli (J), Bernede (V), Harroui (V)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; presenti 40.557 spettatori (12 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium

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