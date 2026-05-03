Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneri

Il Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria contro la Fiorentina nella partita di lunedì si porterebbe a soli tre punti dai rossoneri.
Gara che si mette subito male per gli uomini di Massimiliano Allegri che subiscono il gol di Domenico Berardi dopo pochi minuti, rimanendo poi in dieci uomini per il doppio giallo a Fikayo Tomori. A inizio ripresa arriva il gol di Laurentié che chiude i giochi con i rossoneri incapaci di pensare a qualche trama di gioco in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa. Vittoria di prestigio per il Sassuolo, mentre il Milan è chiamato ora a lottare fino alla fine per entrare tra le prime quattro.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
Voti Sassuolo-Milan 2-0, disastro rossonero
SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Walukiewicz 6, Idzes 6 (40′ Coulibaly 6), Muharemović 6, Garcia 6; Koné 6,5, Matic 6 (46′ Lipani 6), Thorstvedt 6,5; Berardi 7 (59′ Volpato 6,5), Nzola 6 (84′ Pinamonti sv), Laurientè 7,5 (84′ Fadera sv). In panchina: Satalino, Zacchi, Murić, Doig, Romagna, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan 5,5; Tomori 4, Gabbia 5,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5,5 (59′ Loftus-Cheek 5), Fofana 5 (59′ Gimenez 5), Jashari 5,5 (66′ Ricci 5,5), Rabiot 5,5, Estupinan 5; Nkunku 5 (46′ Athekame 5,5), Leao 5 (59′ Pulisic 5). In panchina: Pittarella, Terracciano, De Winter, Bartesaghi, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri
ARBITRO: Fabio Maresca
MARCATORI: Berardi, Laurentié
AMMONITI: Ricci, Loftus-Cheek; Matic,Garcia, Fadera
ESPULSIONI: Tomori