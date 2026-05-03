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Ultim’ora Yildiz, Spalletti ribalta tutto: cosa cambia

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Manca pochissimo all’inizio del match tra i bianconeri e l’Hellas Verona: ecco le ultime dalla Continassa. 

Il pareggio di ieri tra Como e Napoli può permettere alla Juventus di allungare a +5 sulla squadra di Fabregas in ottica Champions League, ma servono tre punti contro l’Hellas Verona oggi alle ore 18:00. Poi toccherà alla Roma contro la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera, ma una cosa è certa: contro gli scaligeri non sono ammessi passi falsi e la Vecchia Signora deve assolutamente conquistare 3 punti.

Juventus, le condizioni di Yildiz
Spalletti e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it

Ci sono importantissime novità di formazione in casa Juventus: Kenan Yildiz, che sembrava destinato ad accomodarsi almeno inizialmente in panchina, sarà al suo posto in attacco dal 1‘.

Spalletti, poi, confermerà tra i pali Di Gregorio, la difesa a tre con Kalulu, Bremer, Kelly, in mezzo al campo spazio a McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso da destra verso sinistra, mentre Conceição e il numero 10 turco si sistemeranno alle spalle dell’unica punta David. La Juve deve battere il Verona e avvicinarsi all’obiettivo Champions e, dunque, non può assolutamente rinunciare a Yildiz.

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