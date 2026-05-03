Juve, due stelle per il centrocampo di Spalletti: i nomi

Continue le grandi manovre di calciomercato in casa bianconera in vista della prossima stagione: i dettagli.

Da qui all’inizio della finestra estiva di calciomercato mancano ancora diverse settimane, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata ed è già al lavoro per individuare i possibili rinforzi da regalare a Luciano Spalletti.

La priorità rimane sicuramente il centrocampo, dove serve un calciatore di qualità in grado di velocizzare la manovra dei bianconeri offrendo più soluzioni. Ecco quanto ammesso dal direttore di ‘Tuttomercatoweb’, Niccolò Ceccarini, in tal senso: “La Juventus vuole regalarsi un ruolo da protagonista nel prossimo mercato. Il fronte più importante riguarda sicuramente il centrocampo: un’ipotesi che è spuntata negli ultimi giorni porta ad Angelo Stiller, classe 2001 in forza allo Stoccarda, che ha una clausola rescissoria di 36,5 milioni di euro. La dirigenza ci sta pensando, ma è tornata a valutare anche Morten Hjulmand, un obiettivo già dai tempi in cui giocava nel Lecce. Il suo costo è molto alto e soprattutto lo Sporting non ha alcuna intenzione di cederlo”.