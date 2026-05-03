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Il Napoli bussa in casa Lazio: tutto su Zaccagni, ma la trattativa è legata ad un fattore | CM

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Il club azzurro ha individuato nell’attuale capitano della Lazio, una pedina su cui puntare in vista del prossimo campionato. Ma tutto dipende da una cosa…

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a chiudere una stagione a due facce: dopo la vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana, gli azzurri hanno pagato in campionato i tanti infortuni e i risultati alterni, che hanno portato gli uomini di Conte a perdere terreno nei confronti dell’Inter.

Zaccagni
Il Napoli bussa in casa Lazio: tutto su Zaccagni. Ma la trattativa è legata ad un fattore… – calciomercato.it – Ansa Foto

Gli azzurri si stanno giocando attualmente la piazza d’onore con il Milan: quel che conta, per il presidente Aurelio De Laurentiis è aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un risultato che permetterà al Napoli di tentare una nuova avventura in Europa e alla società di poter contare su un introito importante. Con il quale programmare la prossima stagione. Il Napoli cercherà di ritoccare la squadra, ed ha individuato in Mattia Zaccagni uno dei possibili rinforzi per il reparto offensivo.

Conte è da sempre un estimatore dell’attuale capitano della Lazio. Anche a giugno scorso tentò l’assalto, ma la trattativa non subì nessuna evoluzione a causa del blocco del mercato imposto al club biancoceleste. Lotito, impossibilitato ad acquistare un eventuale sostituto, preferì declinare qualsiasi tipo di offerta (una situazione che coinvolse anche altri big, come Castellanos, Guendouzi e Rovella) e mantenere la rosa della passata stagione.

La scelta di Conte e il futuro di Sarri: Zaccagni riflette

Oggi la situazione è completamente diversa. Già nel mercato di gennaio Lotito e Fabiani non si sono posti problemi a cedere alcuni titolari, di fronte ad offerte significative: Guendouzi è stato venduto in Turchia per una cifra vicina ai trenta milioni di euro; situazione simile a quella che ha coinvolto Castellanos, ceduto al West Ham. A giugno verranno ceduti Gila (che è in scadenza di contratto), Mandas e verranno prese in considerazione offerte per altri big.

La scelta di Conte e il futuro di Sarri: Zaccagni riflette – calciomercato.it – Ansa Foto

Tra questi anche Zaccagni. Il Napoli continua a seguirlo e lo ha messo nel mirino: ma tenterà un vero e proprio affondo solo nel momento in cui avrà la certezza della conferma di Antonio Conte. Il tecnico romperà gli indugi a breve e comunicherà al patron De Laurentiis la sua volontà. Nel caso in cui decidesse di restare al Napoli, il nome di Zaccagni sarebbe uno dei primi che verrebbero presi in considerazione. Il capitano della Lazio piace per la capacità di sapersi adattare a più ruoli: esterno d’attacco, trequartista, e (all’occorrenza) anche mezzala offensiva. Un jolly particolarmente apprezzato dal tecnico. Zaccagni, dal suo canto, è pronto a lasciare la capitale: dopo cinque anni alla Lazio, e dopo una stagione travagliata, è pronto ad una nuova avventura. Il possibile addio di Sarri, tecnico che lo ha voluto a Roma e che lo ha rilanciato, potrebbe spingerlo a tentare (alla soglia dei 31 anni) una nuova avventura.

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