Futuro Pellegrini, in arrivo la scelta definitiva: spuntano le cifre

Clamorosa svolta in casa Roma in vista della prossima stagione: il protagonista questa volta è Lorenzo Pellegrini.

Dopo la brillante vittoria ottenuta a Bologna una settimana fa, la Roma si prepara per il delicato impegno di campionato contro la Fiorentina che si disputerà lunedì sera alle 20,45 allo stadio Olimpico. I giallorossi devono assolutamente vincere se vogliono rimanere agganciati al quarto posto occupato attualmente dalla Juventus di Spalletti.

In casa Roma, però, si pensa anche al calciomercato e a tenere banco in questi giorni è il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il contratto del calciatore scade il prossimo 30 giugno, ma Gian Piero Gasperini vuole tenerlo e adesso la dirigenza capitolina è al lavoro per convincerlo a rimanere: secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma offrirebbe a Pellegrini un ridimensionamento del 50% dello stipendio attuale (6 milioni di euro netti a stagione) perché ha bisogno di abbassare i costi.

Pellegrini piace anche all’Inter e ad alcune compagini di Premier League, ma alla fine potrebbe indossare la casacca della Roma anche l’anno prossimo: secondo voi quale sarà l’epilogo di questa vicenda?