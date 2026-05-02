Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lo sprint per Ederson coinvolge il Napoli: reazione a catena | CM

Foto dell'autore

Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista dell’Atalanta coinvolgono anche gli azzurri

Condizionata anche da una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo da fine agosto a fine settembre, la stagione di Ederson è stata senza dubbio meno scintillante rispetto a quelle vissute con Gian Piero Gasperini in panchina. Autore di 2 gol e 1 assist in 38 presenze complessive, il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare l’Atalanta a fine stagione.

Ederson sconsolato
Lo sprint per Ederson coinvolge il Napoli: reazione a catena | CM (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sin dallo scorso inverno, l’ex Salernitana aveva raggiunto un’intesa verbale con l’Atletico Madrid, ma i colchoneros non sono riusciti ad ammorbidire la posizione dei bergamaschi, che continuano a chiedere 45-50 milioni di euro per il 26enne di Campo Grande.

I tentennamenti da Madrid, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno favorito il prepotente inserimento del Manchester United. I Red Devils devono sostituire Casemiro e vogliono inserire anche un ulteriore rinforzo a centrocampo. Negli ultimi giorni, i contatti con Manchester si sono intensificati anche perché il club inglese ha le risorse per avvicinarsi maggiormente alle richieste nerazzurre.

L’affondo inglese per Ederson può avere delle ripercussioni anche sul mercato del Napoli. Oltre a Manu Koné della Roma, infatti, l’alternativa principale dell’Atletico in mediana è Joao Gomes. Reduce dalla retrocessione con il Wolverhampton, il 25enne brasiliano piace molto anche a Giovanni Manna e allo stesso United e può partire a 35-40 milioni di euro. Settimane calde, dunque, in mediana con un effetto domino a tinte verdeoro che si prospetta molto affascinante.

2034

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU