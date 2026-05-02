Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista dell’Atalanta coinvolgono anche gli azzurri

Condizionata anche da una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo da fine agosto a fine settembre, la stagione di Ederson è stata senza dubbio meno scintillante rispetto a quelle vissute con Gian Piero Gasperini in panchina. Autore di 2 gol e 1 assist in 38 presenze complessive, il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare l’Atalanta a fine stagione.

Sin dallo scorso inverno, l’ex Salernitana aveva raggiunto un’intesa verbale con l’Atletico Madrid, ma i colchoneros non sono riusciti ad ammorbidire la posizione dei bergamaschi, che continuano a chiedere 45-50 milioni di euro per il 26enne di Campo Grande.

I tentennamenti da Madrid, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, hanno favorito il prepotente inserimento del Manchester United. I Red Devils devono sostituire Casemiro e vogliono inserire anche un ulteriore rinforzo a centrocampo. Negli ultimi giorni, i contatti con Manchester si sono intensificati anche perché il club inglese ha le risorse per avvicinarsi maggiormente alle richieste nerazzurre.

L’affondo inglese per Ederson può avere delle ripercussioni anche sul mercato del Napoli. Oltre a Manu Koné della Roma, infatti, l’alternativa principale dell’Atletico in mediana è Joao Gomes. Reduce dalla retrocessione con il Wolverhampton, il 25enne brasiliano piace molto anche a Giovanni Manna e allo stesso United e può partire a 35-40 milioni di euro. Settimane calde, dunque, in mediana con un effetto domino a tinte verdeoro che si prospetta molto affascinante.