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Pagelle Atalanta-Genoa 0-0, i voti della sfida: frenata bergamasca

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Altra frenata in classifica per l’Atalanta che pareggia in casa contro il Genoa e dice addio alle speranze di recuperare punti su Como e Roma nella lotta per un posto in Europa League.

Raffaele Palladino
I voti di Atalanta-Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passo falso per la squadra di Raffaele Palladino che, nelle ultime giornate, ha perso terreno sulle dirette rivali per la conquista di un posto in Europa con l’unica speranza dei bergamaschi che è legata al risultato della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.

Nel caso in cui i biancocelesti dovessero aggiudicarsi la vittoria della Coppa Italia, i bergamaschi andrebbero a finire fuori dal lotto di squadre che parteciperanno alle coppe europee per la prossima stagione. Uno 0-0 con poche emozioni quello tra Atalanta e Genoa con la formazione di De Rossi che ha conquistato un altro risultato utile in campionato. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Atalanta-Genoa 0-0, occasione persa per i padroni di casa

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6 (57′ Hien 6), Ahanor 6; Zappacosta 5.5 (85′ Musah sv), Ederson 6, De Roon 5.5 (76′ Pasalic 6), Zalewski 5.5; De Ketelaere 6.5 (76′ Samardzic sv); Krstovic 5.5, Scamacca 5 (57′ Raspadori 5.5). Allenatore Palladino.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6.5; Marcandelli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (85′ Martin sv), Frendrup 6, Amorim 5.5 (69′ Messias 6), Ellertsson 6; Vitinha 5 (85′ Masini sv), Ekhator 6 (69′ Malinovskyi 6); Colombo 5.5 (56′ Ekuban 6). Allenatore De Rossi.
AMMONITI: Amorim, Krstovic, Ederson

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