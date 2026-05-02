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Pagelle Como-Napoli 0-0, i voti della sfida: Milinkovic-Savic salva gli azzurri

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È terminata 0-0 la sfida tra Como e Napoli valida per la giornata numero 35 di Serie A con gli uomini di Conte che fanno un passo verso la conquista di un posto in Champions League.

Antonio Conte
I voti di Como-Napoli di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i migliori in campo c’è Vanja Milinkovic-Savic con il portiere serbo che, in più di un’occasione, ha salvato gli azzurri dal possibile vantaggio dei padroni di casa. Per il Como un punto che può avvicinare la squadra ad un posto in Europa anche se può rappresentare una possibilità persa di avvicinarsi alla zona che vale la Champions League. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Como-Napoli 0-0, bene la difesa della squadra di Conte

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 5,5, Diego Carlos 6, Valle 6 (80′ Alberto Moreno sv); Perrone 5,5, Da Cunha 6; Diao 6 (86′ Vojvoda sv), Paz 6, Baturina 5,5 (80′ Jesus Rodriguez sv); Douvikas 5 (80′ Morata sv). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Beukema 6, Rrahmani 6,5 (80′ Spinazzola 6), Buongiorno 6,5; Politano 6, Lobotka 6, McTominay 6, Gutierrez 5,5; De Bruyne 5 (61′ Anguissa 6), Alisson Santos 6; Hojlund 5,5. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte.
AMMONITI: Ramon, Fabregas, Politano

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