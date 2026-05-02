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Lautaro Martinez un mese dopo: il capitano dell’Inter rientra nel match Scudetto

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Chivu dovrebbe dargli una maglia da titolare nella sfida di domani col Parma che può valere il 21° tricolore, il terzo dell’argentino da quando indossa la maglia nerazzurra

Lautaro Martinez is back. Oggi terzo allenamento consecutivo con il gruppo per il capitano dell’Inter, infortunatosi di nuovo al polpaccio un mese fa nella sfida con la Roma da lui sbloccata dopo neanche un minuto e poi chiusa a inizio ripresa con la doppietta valsa il momentaneo 3-1.

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Lautaro Martinez un mese dopo: il capitano dell’Inter rientra nel match Scudetto (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Il numero 10 è pronto al rientro in campo, un rientro che avverrà domani sera contro il Parma nel primo match point Scudetto per la squadra di Chivu. Ma in realtà il 21° tricolore potrebbe arrivare anche prima, se il Napoli dovesse perdere con il Como e il Milan non battere il Sassuolo.

Lautaro Martinez ha completamente smaltito il problema al soleo, vuole giocare e Chivu lo accontenterà. Il tecnico rumeno dovrebbe schierarlo anche dal primo minuto, al fianco di un Thuram tornato su ottimi livelli nel momento clou della stagione.

Il classe ’97 di Bahia Bianca punta a lasciare il segno, a mettere il timbro su quello che sarebbe il terzo Scudetto e l’ottavo trofeo da quando indossa la maglia nerazzurra. Nel mirino anche un traguardo del tutto personale, quello del miglior marcatore della Serie A vinto già nella stagione 2023/2024.

Nonostante i due infortuni consecutivi, Lautaro Martinez è rimasto in testa con 16 centri, quattro in più del compagno di reparto Thuram come dei comaschi Douvikas e Nico Paz. Anche questo traguardo appare davvero a un passo…

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