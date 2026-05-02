Calhanoglu nel mirino del PSG, colpo di scena sul mercato dell’Inter | CM

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter resta ancora in dubbio con il centrocampista turco che ha il contratto con i nerazzurri fino al giugno del 2027.

Classe 1994, l’ex Milan è rimasto spesso ai box per via di alcuni infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Quando è stato chiamato in causa, però, il giocatore ha dimostrato di essere ancora fondamentale per la squadra allenata da Cristian Chivu e l’Inter ci vuole pensare bene prima di privarsi del calciatore.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il PSG avrebbe messo gli occhi sul centrocampista turco, valutando un’offerta da presentare alla squadra nerazzurra alla fine del campionato in corso per assicurarsi il cartellino di Calhanoglu.

I francesi, campioni d’Europa in carica, andrebbero ad aggiungersi al Galatasaray e ad alcune squadre di Premier League che stanno valutando di fare una proposta all’Inter per il numero 20 nerazzurro. In casa nerazzurra, al momento, l’idea è quella di proseguire con il centrocampista centrale in rosa anche se si dovesse arrivare alla separazione tra un anno alla fine dell’attuale contratto.