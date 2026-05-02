Prendono Zhegrova: blitz improvviso in casa Juve

In attesa di scendere in campo contro l’Hellas Verona, ci sono novità in casa bianconera per quel che concerne il calciomercato.

Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2030, Edon Zhegrova potrebbe separarsi dalla Juventus al termine di questa stagione. L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese era arrivato circa un anno fa dal Lille tra l’entusiasmo della dirigenza e dei tifosi, ma i problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento e adesso alla Continassa starebbero pensando di privarsene in estate.

Zhegrova ha diversi estimatori in giro per l’Europa ma – secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – in prima fila per il suo acquisto ci sarebbe l’Olympique Marsiglia che segue il calciatore nato a Herford da diverse stagioni.

Spalletti apprezza Zhegrova e ne conosce il valore, ma ha bisogno di un calciatore integro dal punto di vista fisico che possa scendere in campo con una certa continuità: proprio in virtù di questo, il kosovaro sembra destinato a cambiare aria la prossima estate.