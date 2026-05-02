L’attaccante brasiliano dell’Arsenal è un obiettivo reale dei rossoneri

Se c’è un reparto che ha deluso le aspettative del Milan e dei suoi tifosi, quello è sicuramente l’attacco. Ventitré gol complessivi in campionato: è questo il magro bottino messo insieme da Fulkrug, Gimenez, Leao, Nkunku e Pulisic in questa stagione.

Numeri insufficienti che, per fortuna di Massimiliano Allegri, non hanno impedito alla squadra rossonera di tornare in Champions League dopo una sola stagione d’assenza. Per pensare sempre più in grande, tuttavia, il prossimo anno serviranno innesti importanti lì davanti e tra i profili monitorati c’è anche quello di Gabriel Jesus.

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di contatti per l’attaccante brasiliano. Reduce da un’annata in chiaroscuro, caratterizzata dal grave infortunio subito alla fine della scorsa stagione, il 29enne ha messo a referto 5 gol in 887 minuti disputati, trovando la rete ogni 178 minuti in media.

Sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno del 2027, l’ex Manchester City a marzo è stato accostato anche alla Juventus e all’Atletico Madrid, ma ci sono stati sondaggi anche in Premier e in Brasile (Corinthians, Flamengo e Palmeiras). A gennaio, i Gunners chiedevano circa 30-35 milioni di euro per la cessione, ma in estate il suo prezzo è destinato a scendere e un’offerta da 20-22 milioni di euro con bonus potrebbe essere considerata dal club londinese.

Allo stato attuale dell’arte, Gabriel Jesus vorrebbe privilegiare una permanenza in Europa ed è pronto anche a considerare un ridimensionamento dell’attuale ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione.