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Como-Napoli, Conte spiazza tutti: panchina per un big

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Cresce l’attesa per la gara di oggi delle ore 18:00 valida per la 35esima giornata: ecco le ultimissime. 

Alle ore 18:00 Como e Napoli si affrontano in una delle gare più attese della 35esima giornata di Serie A: i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi al quarto posto della Juve, mentre gli azzurri puntano a chiudere nel migliore dei modi la stagione anche se il discorso scudetto sembra ormai chiuso.

Anguissa in azione
Anguissa (Ansa) – Calciomercato.it

Conte recupera Di Lorenzo, reduce da un lungo stop per infortunio. Anguissa, invece, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: una scelta davvero inaspettata se si considera l’importanza del centrocampista camerunese negli equilibri tattici del Napoli. Ecco le probabili formazioni della gara che avrà inizio alle ore 18:00 allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’:

2015

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