Como-Napoli, Conte spiazza tutti: panchina per un big

Cresce l’attesa per la gara di oggi delle ore 18:00 valida per la 35esima giornata: ecco le ultimissime.
Alle ore 18:00 Como e Napoli si affrontano in una delle gare più attese della 35esima giornata di Serie A: i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi al quarto posto della Juve, mentre gli azzurri puntano a chiudere nel migliore dei modi la stagione anche se il discorso scudetto sembra ormai chiuso.
Conte recupera Di Lorenzo, reduce da un lungo stop per infortunio. Anguissa, invece, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina: una scelta davvero inaspettata se si considera l’importanza del centrocampista camerunese negli equilibri tattici del Napoli. Ecco le probabili formazioni della gara che avrà inizio alle ore 18:00 allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’: