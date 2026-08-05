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Issa Doumbia è il nuovo gioiello della Nazionale italiana, che rimpianto per la Serie A

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Il centrocampista classe 2003 si è trasferito qualche mese fa allo Sporting Lisbona per oltre 20 milioni di euro.

Viene da una stagione davvero esaltante con la maglia del Venezia dove ha collezionato 37 presenze, 10 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva alla promozione del club lagunare in Serie A. Issa Doumbia non ha bisogno di presentazioni e, infatti, lo scorso 1 giugno si è trasferito a titolo definitivo allo Sporting Lisbona per circa 23 milioni di euro più bonus realizzando quella che è la cessione più remunerativa nella storia del Venezia. Ma conosciamo meglio Issa Doumbia.

 

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Il centrocampista classe 2003 originario di Treviglio cresce nelle giovanili di AlbinoLeffe e Virtus Ciserano Bergamo prima di compiere il definitivo salto di qualità con il trasferimento al Venezia il 29 giugno 2024 per appena 1 milione di euro. È proprio in Veneto che quello che in molti considerano il ‘nuovo Pogba’ mette in mostra il meglio di sé: forza fisica, tecnica, capacità di inserimento e fiuto del gol.

Lo Sporting – con un blitz lampo – anticipa mezza Europa e si assicura le prestazioni di Doumbia che lascia tutti senza parole con il gol capolavoro messo a segno nell’amichevole dello scorso 31 luglio contro il Nottingham Forest: inserimento da dietro in area di rigore, primo controllo col mancino, tacco destro, cambio direzione a eludere il difensore e poi sinistro sul secondo palo imparabile. Un grandissimo rimpianto per le squadre di Serie A che non hanno creduto nelle qualità di questo ragazzo di cui sentiremo sicuramente parlare; un’ottima notizia invece per il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini che potrebbe presto convocarlo nella Nazionale dei grandi dopo le 3 presenze nell’Under 21 azzurra.

 

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