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Roma, accordo raggiunto per Molina: tutte le cifre dell’operazione

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Il laterale della Nazionale argentina si appresta a salutare l’Atletico Madrid e a fare ritorno in Italia. 

Salvo clamorosi colpo di scena, sarà Nahuel Molina Lucero il nuovo laterale destro della Roma l’anno prossimo. Come vi abbiamo anticipato ieri, la società giallorossa ha deciso di virare sul 28enne della Nazionale argentina dopo il gioco al rialzo del Feyenoord per Read.

Nahuel Molina
Molina (Ansa Foto) – calciomercato.it

E adesso arrivano conferme sull’imminente trasferimento di Molina alla Roma. Secondo quanto evidenziato poco fa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club capitolino e l’Atletico Madrid avrebbero raggiunto l’accordo definitivo sulla base di 13 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus.

Molina, che dovrebbe firmare un contratto di quattro anni da circa 3 milioni a stagione, si appesta dunque a fare ritorno in Serie A dopo la buonissima esperienza all’Udinese dal 2020 al 2022. Una splendida notizia per Gian Piero Gasperini, che aveva espresso la necessità di intervenire proprio in questo ruolo.

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