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Reijnders nel mirino del Nottingham Forest, arriva il sì dell’olandese

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Tijjani Reijnders potrebbe cambiare maglia dopo una sola stagione al Manchester City con il centrocampista che piace al Nottingham Forest.

Tijjani Reijnders
Reijnders nel mirino del Nottingham Forest (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato dal Daily Mail, il Nottingham Forest sarebbe pronto a fare un tentativo per l’olandese dopo aver ceduto Anderson. L’ex Milan rischia di non essere centrale nel progetto di Enzo Maresca per la prossima stagione e avrebbe già dato l’ok al trasferimento al Nottingham Forest.

La valutazione del cartellino del centrocampista del Milan è di circa 60 milioni di euro. Un affare difficile per la Juventus che, nei giorni scorsi, aveva fatto un pensiero all’olandese per il quale c’è anche l’ostacolo relativo all’alto ingaggio percepito al City.

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