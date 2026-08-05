Santiago Gimenez nel mirino del Porto, pronta l’offerta al Milan

Santiago Gimenez è finito nel mirino del Porto con Farioli che lo vorrebbe nella sua squadra per rinforzare l’attacco.

Il centravanti messicano non appare una priorità in casa Milan per la prossima stagione con il classe 2001 che rischia di essere l’alternativa a Gonçalo Ramos con Camarda e Kostic che potrebbero scalare posizioni nelle gerarchie.

Finora solamente la Lazio si è fatta avanti per l’ex attaccante del Feyenoord anche se appare difficile il suo trasferimento nella capitale considerato il fatto che il club di Lotito lo vorrebbe in prestito. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, sul calciatore si sarebbe fatto avanti il Porto, pronto a fare un tentativo per acquistarlo e rilanciarlo nel campionato portoghese.