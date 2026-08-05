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Santiago Gimenez nel mirino del Porto, pronta l’offerta al Milan

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Santiago Gimenez è finito nel mirino del Porto con Farioli che lo vorrebbe nella sua squadra per rinforzare l’attacco.

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez verso l’addio – calciomercato.it (foto Ansa)

Il centravanti messicano non appare una priorità in casa Milan per la prossima stagione con il classe 2001 che rischia di essere l’alternativa a Gonçalo Ramos con Camarda e Kostic che potrebbero scalare posizioni nelle gerarchie.

Finora solamente la Lazio si è fatta avanti per l’ex attaccante del Feyenoord anche se appare difficile il suo trasferimento nella capitale considerato il fatto che il club di Lotito lo vorrebbe in prestito. Stando a quanto affermato da Matteo Moretto, sul calciatore si sarebbe fatto avanti il Porto, pronto a fare un tentativo per acquistarlo e rilanciarlo nel campionato portoghese.

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