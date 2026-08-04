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Leao in Turchia, non è finita: il portoghese può aprire al trasferimento

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Nei giorni scorsi si è parlato del rifiuto di Rafael Leao a un trasferimento in Turchia con il Fenerbahce che si è fatto avanti per l’attaccante classe 1999.

Grafica Leao Milan
Leao sempre nel mirino del Fenerbahce (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Rafael Leao ha rifiutato la proposta del club turco e, in queste ore, sta prendendo piede la possibilità di vederlo ancora al Milan in vista della stagione che sta per prendere il via.

Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, però, le cose potrebbero cambiare: “Al momento la Turchia non è una priorità per Rafael Leao, ma potrebbe diventarlo nel caso in cui dovesse arrivare una super offerta per il portoghese”.

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