David-Marsiglia, altro colpo di scena: la scelta definitiva

La Juventus continua a lavorare per cedere l’attaccante canadese, ecco le ultimissime sul suo futuro.
Non solo Kolo Muani. La Juventus è al lavoro per prendere un altro attaccante, ma molto dipenderà dal futuro di Jonathan David, che non rientra nei piani di Luciano Spalletti e che potrebbe cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.
L’attaccante canadese classe 2000 piace tantissimo all’Olympique Marsiglia ma – secondo quanto evidenziato da ‘Sportmediaset’ – non avrebbe alcuna intenzione di tornare in Francia e vorrebbe giocarsi fino alla fine le sue chance in bianconero, dopo una stagione a dir poco deludente.
Il no di David alla cessione rischia di complicare i piani della Juve che, dunque, potrebbe avere serie difficoltà ad acquistare una nuova punta in caso di permanenza a Torino dell’ex Lille.