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Juve, torna di moda Suzuki: la formula dell’affare è pazzesca

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Il portiere giapponese con cittadinanza statunitense potrebbe trasferirsi a Torino nei prossimi giorni. 

È ormai testa a testa tra Guglielmo Vicario e Zion Suzuki per il ruolo di nuovo portiere della Juventus. Al momento appare in netto vantaggio l’estremo difensore del Tottenham, ma occhio a quello che sta succedendo in merito alla posizione del 23enne giapponese con cittadinanza statunitense di proprietà del Parma.

Luciano Spalletti sorride beffardo
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Suzuki potrebbe trasferirsi a breve al Paris Saint-Germain per circa 33 milioni di euro più bonus, ma a Parigi la concorrenza è elevata visto che la compagine transalpina dispone già di Matvey Safonov (titolare), di Lucas Chevalier e del giovane italiano Alessandro Longoni, arrivato in estate dal Milan.

Proprio per questo motivo la Juve – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe intenzione di chiedere al PSG il prestito di Suzuki, una volta acquistato: i rapporti tra i due club sono ottimi dopo l’affare Kolo Muani e, dunque, al momento nulla è da escludere.

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