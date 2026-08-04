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Maldini cambia di nuovo squadra: affare da 9 milioni | CM

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Il figlio d’arte cambia ancora squadra e saluta l’Atalanta: i dettagli dell’operazione 

Fumata bianca per il trasferimento di Daniel Maldini al Cagliari. Il club sardo, in attesa di risolvere il ‘caso’ Esposito, si è assicurato le prestazioni dell’attaccante proveniente dall’Atalanta.

Atalanta, Maldini al Cagliari
Daniel Maldini con la maglia dell’Atalanta (Ansa) – Calciomercato.it

Il figlio d’arte – come appreso da Calciomercato.it – arriva nel club sardo in prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Nell’accordo tra le parti è stato inserito anche l’obbligo, che scatterebbe al raggiungimento di determinati traguardi personali. 

Calciomercato Atalanta, accordo col Cagliari per Maldini

In queste ore (prima del via libera per le visite mediche) si stanno definendo gli ultimi dettagli lato giocatore, che in caso di riscatto sottoscriverebbe la prossima estate un contratto fino al 2031.

Maldini cambia quindi di nuovo maglia dopo il prestito dello scorso anno alla Lazio, mentre dopo il ritorno all’Atalanta avrebbe trovato poco spazio nell’undici del nuovo allenatore Sarri (che lo aveva allenato in biancoceleste). Al fantasista classe 2001 si erano interessate nelle scorse settimane anche Sassuolo e Torino.

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